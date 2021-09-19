Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Челси». Как это было
Экс-хавбек «Тоттенхэма»: «Не думаю, что кто-то кроме «Ман Сити», МЮ, «Челси» и «Ливерпуля» выиграет АПЛ в ближайшие 10-15 лет»
Хара не верит также в «Лестер», «Арсенал» и «Эвертон»
19 сентября 18:59
Фото: 90Min
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара назвал главных претендентов на победу в АПЛ. Его слова приводит Sky Sports.
«Я не думаю, что кто-то кроме команд из топ-4 выиграет АПЛ в ближайшие 10-15 лет. «Ман Сити», МЮ, «Ливерпуль» и «Челси» сейчас на ином уровне. Они слишком хороши, слишком мощны. Посмотрите, каких игроков они могут привлечь.
«Вест Хэм» хорош, они прекрасно играют. Но они закончат пятыми. На данный момент реальность такова. Я не думаю, что в ближайшие 10 лет найдется команда, которая сможет приблизиться к топ-4. Я действительно так считаю.
Посмотрите, каких игроков они могут подписать. Посмотрите, сколько они тратят. Никто не может приблизиться к ним.
Мне нравятся такие истории, но команды вроде «Лестера» и «Тоттенхэма» не смогут достать их».
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