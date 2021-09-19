Экс-хавбек «Тоттенхэма»: «Не думаю, что кто-то кроме «Ман Сити», МЮ, «Челси» и «Ливерпуля» выиграет АПЛ в ближайшие 10-15 лет»

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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара назвал главных претендентов на победу в АПЛ. Его слова приводит Sky Sports.

«Вест Хэм» хорош, они прекрасно играют. Но они закончат пятыми. На данный момент реальность такова. Я не думаю, что в ближайшие 10 лет найдется команда, которая сможет приблизиться к топ-4. Я действительно так считаю.

Посмотрите, каких игроков они могут подписать. Посмотрите, сколько они тратят. Никто не может приблизиться к ним.

Мне нравятся такие истории, но команды вроде «Лестера» и «Тоттенхэма» не смогут достать их».