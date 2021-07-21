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Экс-клуб Довбыка расписал ничью с «Селтиком» в ЛЧ, а «Рапид» одолел «Спарту»

Команды решат судьбу путевки в ответном матче
Футбол Лига чемпионов UEFA
21 июля 09:30
Экс-клуб Довбыка расписал ничью с «Селтиком» в ЛЧ, а «Рапид» одолел «Спарту»
фото - Sky Sports

«Селтик» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет в матче открыл вингер шотландцев Лиэль Абада, на что своим голом ответил бразильский хавбек «волков» Эвандер да Силва Феррейра.

Помимо голов, команды обменялись еще и удалениями: хозяева лишились защитника Нира Битона, а хозяева нападающего Андерса Дрейера.

Триумфатор этой пары сыграет в третьем квалификационном раунде ЛЧ против ПСВ или «Галатасарая».

«Селтик» – «Мидтьюлланд» 1:1

Голы: Абада, 39 – Эвандер, 66.

«Селтик»: Баркас, Тэйлор, Уэлш, Ралстон, Тернбулл (Рогич, 78), Битон, Макгрегор, Соро, Кристи, Эдуар (Айети, 77), Абада (Мюррей, 45).

«Мидтьюлланд»: Лессль, Паулиньо Силва (Андерссон, 88), Святченко, Хоэг, Нвадике (Мадсен, 82), Дрейер, Андерсон (Мабил, 72), Систо, Эвандер, Дальсгор, Жуниор Брумадо (Хансен, 87).

Удаления: Битон (44), Дрейер (56).

В параллельном матче венский «Рапид» сделал неплохую заявку на проход дальше, обыграв пражскую «Спарту».

Несмотря на ранний гол Ладислава Крейчи, австрийцы не отчаялись и усилиями забившего дубль Кристофа Кнасмюльнера одержали волевую победу.

Победитель этой пары в плей-офф встретится с «Монако».

«Рапид Вена» – «Спарта Прага» 2:1

Голы: Крейчи, 3 – Кнасмюлльнер, 63, 70.

«Рапид Вена»: Штребингер, Хофманн, Виммер, Улльманн, Стойкович, Кнасмюлльнер (Шик, 87), Петрович (Граховац, 73), Аразе (Фунтас, 64), Любичич, Грюлль, Кара.

«Спарта Прага»: Ницэ, Виннхейм, Штетина, Хойер, Ганцко, Крейчи, Визнер (Моберг-Карлссон, 83), Крейчи (Пешек, 69), Павелка, Дочкал (Карабец, 83), Гложек.

Павел Харченко
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Артем Довбык Спарта Прага

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