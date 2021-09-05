Экс-лидер «Севильи» перейдет в катарский клуб

Нзонзи оказался не нужен «Роме»

Фото: AS

Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи перейдет в катарский клуб.

32-летний опорник близок к переходу в «Аль-Райян». Контракт будет рассчитан на 2 года, сообщает Sky Sports.

Прошлые два сезона Нзонзи провел в аренде на родине в «Ренне». Правда, французы решили не выкупать игрока.

«Рома» готова отпустить Нзонзи бесплатно. Правда, на некоторую компенсацию клуб все же претендует.

Француз выступает за римлян с 2018-го года, после перехода из «Севильи», но заиграть ему не удалось.