«Рома» забила четыре безответных мяча новичку Серии А
Экс-лидер «Севильи» перейдет в катарский клуб
Нзонзи оказался не нужен «Роме»
09:50
Фото: AS
Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи перейдет в катарский клуб.
32-летний опорник близок к переходу в «Аль-Райян». Контракт будет рассчитан на 2 года, сообщает Sky Sports.
Прошлые два сезона Нзонзи провел в аренде на родине в «Ренне». Правда, французы решили не выкупать игрока.
«Рома» готова отпустить Нзонзи бесплатно. Правда, на некоторую компенсацию клуб все же претендует.
Француз выступает за римлян с 2018-го года, после перехода из «Севильи», но заиграть ему не удалось.
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