Фонсека оценил возможность возглавить сборную Украины
Экс-тренер «Шахтера» не против стать у руля «Ньюкасла»
Португальский специалист может переехать в АПЛ
15:58
Паулу Фонсека / Фото - 1x.newsЭкс-главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека не против получить должность наставника «Ньюкасла». Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
Однако «сороки» ведут переговоры со многими кандидатами.
Английский клуб определится с новым тренером в ближайшее время.
Отметим, что Фонсека в мае текущего года покинул «Рому».
Напомним, накануне «Ньюкасл» объявил об увольнении главного тренера команды Стива Брюса.
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