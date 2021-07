Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»

Фелипе Андерсон / Фото - ФК Лацио

Полузащитник Фелипе Андерсон перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба английского «Вест Хэма».

Прошедший сезон хавбек провел в аренде в «Порту». Он сыграл лишь в пяти поединках без результативных действий.

За лондонский клуб игрок всего провел 73 матча. В них ему удалось отличиться 12 забитыми мячами и 13 ассистами.

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.



Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!