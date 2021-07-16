Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»

Бразилец покинул «Вест Хэм»
Футбол Серия А (Италия)
18:34
Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»
Фелипе Андерсон / Фото - ФК Лацио

Полузащитник Фелипе Андерсон перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба английского «Вест Хэма».

Прошедший сезон хавбек провел в аренде в «Порту». Он сыграл лишь в пяти поединках без результативных действий.

За лондонский клуб игрок всего провел 73 матча. В них ему удалось отличиться 12 забитыми мячами и 13 ассистами.

Сообщалось, что «Лацио» получил за Андерсона 3 млн евро, продав его в свое время «Вест Хэму» за 50 млн евро.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лацио Фелипе Андерсон Вест Хэм трансферы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
Футбол Серия А (Италия)
13 июля 16:25
«Лацио» включился в борьбу за Яремчука. «Гент» требует не менее 20 млн евро
«Лацио» включился в борьбу за Яремчука. «Гент» требует не менее 20 млн евро
Футбол Украинские легионеры
9 июля 15:59
Сарри: «Не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы построить новый «Лацио»
Сарри: «Не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы построить новый «Лацио»
Футбол Серия А (Италия)
9 июля 15:50
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Футбол Серия А (Италия)
8 июля 12:33
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Футбол Серия А (Италия)
6 июля 20:34
«Лацио» продлил контракт с ветераном
«Лацио» продлил контракт с ветераном
Футбол Серия А (Италия)
18 июня 16:12

Новости: Футбол

«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
Украинская Премьер-лига
20:15
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Украинская Премьер-лига
20:05
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Сборная Украины
19:39
Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
Украинские легионеры
19:00
Гарай завершил карьеру
Гарай завершил карьеру
Примерa (Испания)
18:41
Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»
Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»
Серия А (Италия)
18:34
Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Украинская Премьер-лига
18:14
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Украинская Премьер-лига
17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Украинская Премьер-лига
17:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
7
Все новости