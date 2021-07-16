Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»

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18:34
Фелипе Андерсон / Фото - ФК Лацио
Полузащитник Фелипе Андерсон перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба английского «Вест Хэма».
Прошедший сезон хавбек провел в аренде в «Порту». Он сыграл лишь в пяти поединках без результативных действий.
За лондонский клуб игрок всего провел 73 матча. В них ему удалось отличиться 12 забитыми мячами и 13 ассистами.
We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.— West Ham United (@WestHam) July 16, 2021
Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!
Сообщалось, что «Лацио» получил за Андерсона 3 млн евро, продав его в свое время «Вест Хэму» за 50 млн евро.
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