Вингер «Динамо» заинтересовал «Лацио» и «Удинезе»
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Фелипе Андерсон вернулся в Италию
12:33
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон вернулся в «Лацио».
Как сообщает Sky Sports, трансфер игрока обошелся римлянам в 3 миллиона евро. Примечательно, что три года назад бразилец достался «молотобойцам» в 50 миллионов евро.
Правда, «Вест Хэм» получит еще 50% суммы от перепродажи игрока.
Прошлый сезон Андерсон провел в аренде за «Порту», но отыграл лишь пять матчей.
За «Лацио» бразилец выступал шесть лет.
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