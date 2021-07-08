Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов

Фелипе Андерсон вернулся в Италию

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон вернулся в «Лацио».

Как сообщает Sky Sports, трансфер игрока обошелся римлянам в 3 миллиона евро. Примечательно, что три года назад бразилец достался «молотобойцам» в 50 миллионов евро.

Правда, «Вест Хэм» получит еще 50% суммы от перепродажи игрока.

Прошлый сезон Андерсон провел в аренде за «Порту», но отыграл лишь пять матчей.

За «Лацио» бразилец выступал шесть лет.