Экс-полузащитник сборной Украины: «Динамо» с «Баварией» может за что-то зацепиться»

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Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин прокомментировал предстоящий матч киевлян в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии»:



Повлияет ли на игру «Баварии» то, что мюнхенская команда прилетела в Киев без семи футболистов? Конечно, повлияет на игру. Но рисунок игры «Баварии» не поменяется. Желания у них будет еще больше. Возможно, где-то исполнительского мастерства будет меньше. А в целом «Бавария» сильна и так.

Помню ли победный поединок против «Баварии» (2:0) в Лиге чемпионов 1999/2000? Смутно помню тот матч. Но скажу так, что в то время «Бавария» тоже была машиной. Она всегда была машиной. Я не думаю, что эта «Бавария» намного сильнее, чем та, которая была. Я думаю, что при удачном стечении обстоятельств киевляне могут за что-то зацепиться.