Сабо: «Бавария» выиграет у «Динамо», а матч с «Черноморцем» был комедией»
Сегодня «Динамо» сыграет против «Баварии»
Матч пройдет в Киеве в 19:45
07:45
Фото: Sky Germany
23 ноября «Динамо» в матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против «Баварии».
Это будет вторая игра между командами в этом сезоне ЛЧ. Ранее в Мюнхене киевляне без шансов проиграли 0:5.
Перед матчем «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф и идет первой в таблице. «Динамо» занимает последнее место с 1 очком после четырех туров.
Начало матча – в 19:45. Встреча пройдет на НСК «Олимпийский».
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