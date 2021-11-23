Сегодня «Динамо» сыграет против «Баварии»

Матч пройдет в Киеве в 19:45

Фото: Sky Germany

23 ноября «Динамо» в матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против «Баварии».

Это будет вторая игра между командами в этом сезоне ЛЧ. Ранее в Мюнхене киевляне без шансов проиграли 0:5.

Перед матчем «Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф и идет первой в таблице. «Динамо» занимает последнее место с 1 очком после четырех туров.

Начало матча – в 19:45. Встреча пройдет на НСК «Олимпийский».

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бавария».