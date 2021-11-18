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Леонид Буряк считает, что рефери будут симпатизировать соперникам «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2022
Украинцы могут попасть на сильнейшие команды мира
11:27
Леонид Буряк / фото - Obozrevatel
Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал выход «сине-желтых» в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:
«В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.
Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно — сыграть на чемпионате мира».
Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26-го ноября, а сами игры – в конце марта.
Помимо португальцев и итальянцев «сине-желтых» в плей-офф ждут еще несколько достаточно серьезных соперников.
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