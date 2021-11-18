Леонид Буряк считает, что рефери будут симпатизировать соперникам «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2022

Леонид Буряк / фото - Obozrevatel

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал выход «сине-желтых» в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022:

Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно — сыграть на чемпионате мира».