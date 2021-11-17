Высокий шанс получить топ-сборную. Возможные соперники Украины в стыковых матчах

«Сине-желтым» может выпасть победитель одного из двух прошлых Евро

фото - УАФ

После победы над Боснией и Герцеговиной (2:0) сборная Украины добыла путевку в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022.

Уже стали известны все участники стыковых матчей. К 10-ти командам, занявшим вторые места в своих группах, присоединились победители своих групп в Лиге Наций – Чехия и Австрия.

Судьба путевок на мундиаль решится в мини-турнире по принципу «финала четырех» – 12 команд будут поделены на три группы, по две пары в каждой. Победители полуфиналов сыграют в финале, где и определятся судьбы трех мест на катарском чемпионате мира.

Шесть полуфинальных пар будут сформированы по принципу посева – шесть лучших вторых мест группового этапа отбора будут в посеве, а четыре худших и две команды, попавшие в стыки благодаря Лиге Наций – вне посева.

Рейтинг участников стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022

(Сеянные)

1. Португалия – 17 очков

2. Шотландия – 23 очка

3. Италия – 16 очков

4. Россия – 22 очка

5. Швеция – 15 очков

6. Уэльс – 15 очков

(Несеянные)

7. Турция – 21 очко

8. Польша – 20 очков

9. Северная Македония – 18 очков

10. Украина – 12 очков

11, 12. Австрия, Чехия – Лига Наций

(У сборных Шотландии, России, Турции, Польши и Северной Македонии было больше матчей в группе, чем у остальных в этом списке)

В полуфинале несеянные команды будут играть с сеянными.

Таким образом, в первом матче плей-офф Украина может сыграть с действующими победителями Евро – сборной Италии, или триумфаторами предыдущего чемпионата Европы – сборной Португалии. Также жребий может столкнуть «сине-желтых» с Шотландией, Швецией и Уэльсом.

По решению исполкома UEFA, подтвержденному FIFA, сборные России и Украины не могут оказаться в одной паре.

Жеребьевка пройдет 26 ноября, а сами стыковые матчи пройдут весной 2022-го года. Полуфиналы запланированы на 24 и 25 марта, а финалы – на 28 и 29 марта.

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