«Лейпциг» опустил МЮ в Лигу Европы, «Челси» не сумел переиграть «Краснодар»
Экс-тренер «Шахтера» отказался возглавить российский клуб
Фонсека пока останется без работы
Фото: record.pt
Бывший тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека отказался переезжать в Россию.
Переговоры с ним вел «Краснодар», но от португальца получил отказ. Фонсека ждет предложение от более статусной команды.
Также сообщается, что российский клуб вел переговоры с не менее известными Эусебио Ди Франческо, Джесси Маршем и Эдином Терзичем. Они также отказались.
В итоге, «Краснодар» возглавил экс-тренер «Норвича» Даниэля Фарке.
Фонсека остается без работы с лета.
Комментарии 0