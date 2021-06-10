Педриньо в «Шахтере», победа «Прометея» и другие новости за 9 июня
Экс-тренер «Шахтера» U-21: «Клуб предложит мне тренировать команду из Первой лиги, где много игроков нашей академии»
Валенте останется в Украине
Фернандо Валенте / Фото: Футбол 24
Бывший главный тренер «Шахтера» (U-21) Фернандо Валенте заявил, что будет работать в Первой лиге. Его слова приводит O Jogo.
«У меня был еще год контракта с «Шахтером», но мы решили с клубом расторгнуть его досрочно из-за ликвидации молодежного чемпионата Украины U-21.
Быть просто координатором команд U-17 и U-19 – не мое, хочется тренировать.
Есть вариант, что «Шахтер» предложит мне тренировать команду из первой лиги, где выступают многие игроки из академии клуба.
Давайте подождем и посмотрим, что произойдет».
Напомним, «Шахтер» объявил о первом летнем трансфере межсезонья – Педриньо был куплен у «Бенфики» за 18 миллионов евро.
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