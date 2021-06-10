Педриньо – вторая самая дорогая покупка «Шахтера» в истории

«Горняки» заплатили за вингера 18 миллионов евро

Педриньо / Фото: Twitter

Новоиспеченный вингер «Шахтера» Педриньо стал вторым самым дорогим входящим трансфером в истории клуба, сообщает Transfermarkt.

За Педриньо «горняки» заплатили 18 миллионов евро.

Самой дорогой покупкой в истории «Шахтера» был Бернард, за которого клуб заплатил 25 миллионов евро. На 3-м месте – Тайсон, тогда «Шахтер» заплатил «Металлисту» чуть более 15 миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что «Шахтер» заинтересован в приобретении форварда «Аякса».