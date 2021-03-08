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Экс-тренер «Ювентуса» может возглавить «Шахтер»
Донецкий клуб уже вступил в переговоры с Аллегри
Массимилиано Аллегри / Фото - Pianetamilan
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер», сообщает Футбольный формат.
По данным источника, руководство «горняков» уже вступило в переговоры с 53-летним тренером. Он может вступить на должность в летнее межсезонье.
Последним клубом Аллегри был туринский «Ювентус». Во главе «Старой синьоры» ему довелось работать с 2014 по 2019 годы. Команда под его руководством пять раз побеждала в Серии А, 4 раза выигрывала Кубок и дважды – Суперкубок Италии. Также специалист дважды выводил «зебр» в финал Лиги чемпионов.
Ранее агент тренера сообщил, что Аллегри ждет проекта, который его убедит.
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