Экс-вратарь «Динамо» получил «Золотую перчатку» чемпионата Кипра

Рудько стал лучшим голкипером сезона

Фото: ФК Пафос

Вратарь «Пафоса» Артур Рудько стал лучшим вратарем минувшего сезона чемпионата Кипра.

По итогам сезона он получил «Золотую перчатку». Из 38 матчей за «Пафос» он 15 раз оставил свои ворота «сухими».

Клуб украинца занял второе место по итогам сезона. За «Пафос» с осени также играет Орест Кузык.

С командой в этом сезоне успел поработать Дмитрий Михайленко.