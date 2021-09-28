Экс-защитник «Шахтера» дал смелый прогноз на матч против «Интера»

Команды проведут встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов

Фото - ФК Шахтер

Бывший защитник «Шахтера» Александр Чижов поделился своим прогнозом на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Эксперт считает, что встреча завершится со счетом 2:1.

Рискну поставить на минимальную победу «Шахтера». Во-первых, «горняки» сыграют при своих болельщиках, а, во-вторых, подопечным Роберто Де Дзерби необходимо реабилитироваться за поражение от «Шерифа» в первом туре. Помогут донетчанам в достижении максимального результата положительные эмоции, которые команда получила после победы в Суперкубке над своим главным конкурентом на внутренней арене и уверенная победа в чемпионате. Какая тактика у «Шахтера» будет на предстоящую игру, знает только главный тренер, но, ной взгляд, «горняки» попытаются сыграть первым номером, при этом, не забывая об обороне, поскольку любая ошибка может дорого стоить хозяевам.

За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.