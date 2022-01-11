Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»

Федецкий считает, что у принципиального соперника его бывшего клуба больше шансов выиграть чемпионат

Артем Федецкий / Фото - Интерфакс-Украина

Бывший защитник «Шахтера» и «Днепра» Артем Федецкий поделился прогнозом на распределения мест в таблице УПЛ.

Артем, кто главный претендент на победу в чемпионате?

Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо». Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны. Что касается горняков, то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби «Шахтер» не показывает всего того, чего ждешь от этой команды. Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. «Динамо» более сыграно и по игре «бело-синие» выглядят немного интереснее.

Какая команда завоюет бронзовые медали?

«Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Александрия»… Рискну поставить на команду Виктора Скрипника. У луганчан больше опыта подобной борьбы.

Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

Снизу вверх предположу, что будет так: «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и, наверное, «Львов». Учитывая, пертурбации, которые происходят в «Черноморце» с приходом нового руководства и опытного наставника Романа Григорчука, думаю, одесситам удастся выбраться из опасной зоны.

Что скажешь об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

Мне нынешний чемпионат более интересен. Потихоньку, небольшими шажками мы возвращаемся к привычному уровню. Да, еще много работы, но стало намного меньше проходных матчей. Самое главное, чтобы у владельцев клубов не пропадал интерес к футболу. Чтобы приглашались сильные иностранные. Сейчас подрастает хорошее поколение и молодых отечественных исполнителей, так что и в Европе на клубном уровне, верю, мы снова скоро заявим о себе.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что нынешней УПЛ пока далеко до чемпионата образца 2012-2013 годов.