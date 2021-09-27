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«Эксперт, б***ь!» – Кополовец жестко прошелся по Леоненко

Экс-хавбек «Карпат» и «Миная» ответил на смелое заявление в свой адрес
Футбол Украинская Премьер-лига
27 сентября 17:01
«Эксперт, б***ь!» – Кополовец жестко прошелся по Леоненко
Михаил Кополовец / Фото - ФК Минай

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко, сравнивая футболиста «Руха» Ярослава Мартынюка с Михаилом Кополовцом, допустил высказывание, что «такие не должны даже к стадиону подходить». Экс-хавбек «Карпат» и «Миная» ответил на смелое заявление бывшего форварда «Динамо».

Вы лучше его пошлите, пусть сходит и выпьет сто грамм водки. Кого-то опускать я не буду. Это он там сидит, пьяная морда, и постоянно оскорбляет футболистов. Вот и все.

Мы лично не знакомы, но когда я был еще в дубле «Закарпатья», то Леоненко там трезвым не видел. Он заканчивал свою карьеру в Ужгороде, когда там были Маковский и Калитвинцев. И я, молодой футболист, мне тогда 16 лет было, видел, как он себя ведет. Трезвым никогда его не видел, всегда полупьяный ходил. Футболист он был шикарный, здесь без разговоров. Но как человек скользкий и гнилой. Я не воспринимаю таких людей, что так оскорбляют футболистов.

Он – никакущий пример для игроков. Посмотрите на его харю, постоянно полупьяную и опухшую. И это он мне будет говорить, что меня нельзя подпускать? То, что он футболистом был 40 лет назад – это уже история. Меня это не интересует.

Его держат на телеканале, потому что он просто клоун в футболе. Этот чудак много футболистов оскорблял. Если он такой сильный эксперт, б***ь, чего он тогда не примет команду? Уже сто лет сидит там полупьяное на зарплате и рассказывает нам, как в футбол играть. Это уже позавчерашний день. Эксперт, б***ь. Там еще пару таких, как он, есть.

Ранее Кополовец заявил, что «Минай» в матче с «Шахтером» «показал, что у команды есть яйца».

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Михаил Кополовец Виктор Леоненко

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