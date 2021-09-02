Кополовец: «Минай» в матче с «Шахтером» показал, что у команды есть яйца»

Михаил Кополовец / Фото: Футбол 24

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о последних результатах команды.

– Сложно сказать, что где-то недобрали. Конечно, с «Вересом» могли сыграть лучше, хотя бы не проиграть. Больше не могу сказать, что где-то недобрали. Еще раз повторюсь, команда собиралась очень быстро и было сложно спрогнозировать, как она будет играть.

Ничья с «Шахтером» показывает, что у команды есть характер и яйца. Это мне понравилось