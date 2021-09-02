Бывший бомбардир «Шахтера» может оказаться в чемпионате Чили
Кополовец: «Минай» в матче с «Шахтером» показал, что у команды есть яйца»
Ужгородский клуб отобрал очки у донецкого
2 сентября 14:23
Михаил Кополовец / Фото: Футбол 24
Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о последних результатах команды.
– После пяти туров в активе «Миная» пять очков и 12-е место в турнирной таблице. Это успех для ужгородского клуба на этом отрезке или где-то недобрали очков?
– Сложно сказать, что где-то недобрали. Конечно, с «Вересом» могли сыграть лучше, хотя бы не проиграть. Больше не могу сказать, что где-то недобрали. Еще раз повторюсь, команда собиралась очень быстро и было сложно спрогнозировать, как она будет играть.
Ничья с «Шахтером» показывает, что у команды есть характер и яйца. Это мне понравилось
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