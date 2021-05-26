Эксперт: «С приходом Де Дзерби дорогостоящих трансферов в «Шахтере» не будет»

Сергей Нагорняк высказался о новом тренере «горняков»

Эксклюзив

Сергей Нагорняк

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном комментарии для XSPORT.ua поделился своим мнением о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «горняков».

Как высчитаете, насколько подходит для «Шахтера» модель игры, которую Де Дзерби демонстрировал в «Сасуоло»? Насколько это назначение пойдет на пользу «Шахтеру»?

«Насколько назначение Де Дзерби пойдет на пользу «Шахтеру», мы узнаем в конце следующего чемпионата. Понятно, что тренер молодой, прогрессивный. В «Сасуоло» с теми футболистами, с тем классом игроков, которые там были, он показывал привлекательный футбол. Игра «Сасулоло» была где-то похожа на то, что хочет «Шахтер» - все через передачу, был выход из обороны. Посмотрим, пока отзывы хорошие. Но пока человек не работал в командах, которые борются за титул или играют в еврокубках. Интересно посмотреть».

Как вы считаете, насколько сильно изменится состав «Шахтера» под руководством Де Дзерби?

«Класс игроков «Сасуоло» немного был ниже, для того чтобы бороться за еврокубки в итальянском чемпионате. Возьмите там первые команды, и посмотрите, какие там бюджеты. Что касается усиления в «Шахтере», то я сомневаюсь, что с Де Дзерби придут игроки «Сасуоло», которых оценивают в 20, 30 или 40 миллионов евро. Думаю, что на сегодняшний день таких трансферов не будет.

Если нужны трансферы, то тренер будет смотреть. С травмой Мораеса «Шахтер» практически без нападающих. Возможно, вернут Сикана из аренды. Все равно нужен какой-то нападающий. Кроме Мораеса нету форварда, который стабильно бы забивал, поэтому вернуть Сикана было бы неплохо.

Пишут, что нужен центральный защитник. Думаю, что Де Дзерби с президентом клуба все решат, однако дорогостоящих трансферов не будет. Сейчас не то время. Шахтер в принципе особо никогда и не покупал игроков по 20 миллионов. Не думаю, что те трансферы, о которых пишут, сейчас осуществятся. Какие-нибудь молодые бразильцы, либо какой-нибудь итальянец возможно появятся. Давайте немного подождем».

Напомним, что ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался по поводу назначения Де Дзерби.

Алексей Вереитин специально для XSPORT.ua