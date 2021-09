Эпичный камбек, незабитый пенальти, мировой рекорд и… пощечина? Матч, который Роналду не забудет

Криштиану Роналду / фото - Goal

В матче квалификационного этапа ЧМ-22 Криштиану Роналду дублем в самой концовке матча вырвал победу для Португалии в матче с Ирландией.

Эти два гола стали для легендарного игрока 110-м и 111-м в международной карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборных.

Португалец мог забивать хет-трик, но не реализовал пенальти на 15 минуте встречи.

Но форвард запомнился не только спортивными достижениями. Перед пробитием пенальти игрок ирландцев О`Ши откинул мяч ногой с точки, за что Роналду отвесил ему пощечину.

Судья не стал наказывать ни ирландца, ни португальца.

Ronaldo slaps like a cat swats with their paw pic.twitter.com/ebdfdjuoQK