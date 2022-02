Эриксен сыграл впервые после остановки сердца

Фото: Sky Sports

«Брентфорд» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в матче 27 тура АПЛ.

За хозяев дебютировал полузащитник Кристиан Эриксен. Он появился на замену на 52-й минуте.

259 days after that terrible day… Christian Eriksen is back! #Eriksen



Time for standing ovation. What a moment!@mattdw97 pic.twitter.com/hvoIWj6NZ9