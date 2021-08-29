Еще один британец. «Боруссия» нацелилась на главного таланта «Челси»

Хадсон-Одои может сменить клуб

Фото: Sky Sports

«Боруссия» Д сделала запрос по трансферу полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Его хотят купить на замену Джейдону Санчо, ушедшему в «Манчестер Юнайтед». Сам игрок не против перехода, сообщает Sky Germany.

В «Челси» ему не гарантируют игровое время, но за просто так отпускать его не собираются. В прошлом сезоне он продлил контракт с клубом на пять лет.

«Боруссия» попытается убедить «Челси» на трансфер или взять игрока в аренду.