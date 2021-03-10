А мы еще ругаем судей в УПЛ. Удаление «Порту» и гол Холанда – это ужас уровня Лиги чемпионов

Тема дня Удаление Мехди Тереми / Фото - The Irish Sun

Дисклеймер: людям без фантазии и чувства юмора не читать

А теперь представьте, что это была не Лига чемпионов, а УПЛ. А Бьорн Кейперс и Джюнейт Чакыр – это условные Кутаков и Иванов. Ох тогда бы им досталось – по самое не могу.

Если бы «Порту» вылетел из турнира, то на пресс-конференцию Сержиу Консейсау (тренера) ворвался бы Хорхе Нуну Пинту да Коста (президент клуба) и на португальском выдал бы:

«Зачем такая толерантность? Скажи, что судья – пи***ас, оторвал нам голову! Что ты, б****, стесняешься? Что вы все молчите? Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты, б****, рассказывают?

Тупая красная карточка! Для чего этот пи***ас итальянец (Роберто Розетти, глава судейского корпуса FIFA – прим. ред.) находится в федерации? Меняйте их всех, б****!»

А после этого да Коста инициировал бы собрание всех клубов Лиги чемпионов, чтобы разобраться с произволом судей. И условный «Ференцварош» или «Митьюлланд» поддержали бы его в Instagram.

Это еще болельщиков не было на трибунах. Так бы они сорвались прямо со своих мест, с файерами в руках, загнали бы судью в подтрибунку и кричали бы: «Выходи отсюда, трус!»

Но это была все же Лига чемпионов.

Да, мы привыкли, что порой в этом турнире принимаются странные решения. Но не в двух же матчах параллельно. Кстати, многие удивятся, но в официальных правилах футбола IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций) есть такой термин как «дух игры». Его объяснения не указывается, но упоминается он, к примеру, в таком отрывке:

«Арбитр должен принимать решение в силу своих возможностей, в соответствии с Правилами игры и «духом игры», на основании собственного мнения, имея право действовать по своему усмотрению в пределах Правил игры».

Объяснение – если в правилах написано, что за удар по мячу после свистка игроку нужно показывать желтую карточку, это не значит, что подобный исход обязателен. С одной стороны, вроде как, не докопаться – игрок сам себе выстрелил в ногу, поступил как дурак, за что справедливо получил от болельщиков в Twitter еще во время игры.

Консейсау обнял удаленного Тареми по окончании матча / Фото - Twitter «Порту»

Но, с другой, нужно ли было Кейперсу проявлять такую принципиальность и удалять Мехди Тареми? Это ведь всего 54-я минута, «Ювентус» не спешил возвращать мяч в игру, там не вырисовывалась опасная атака туринцев. Глупое решение игрока «Порту» (Оскар Родригес, кстати, в матче «Севильи» за удар после свистка тоже получил желтую, но первую, а не вторую за две минуты), но зачем было заставлять команду играть в меньшинстве сначала 36, а затем еще 30 минут?

А теперь матч «Боруссия» Д – «Севилья». Сил нет пересказывать, что произошло в начале второго тайма, поэтому просто взгляните на отрывок текстовой трансляции: гол «Боруссии», его отмена, пересмотр VAR, пенальти, его сэйв, перебитие пенальти, гол. Ужас.

Странно, что никто из игроков в комментарии после матча не сказал: «Чакыру из космоса говорят – пенальти. Космос в Дортмунде сидит или где?». Ну или какой-то эксперт мог в студии разразиться: «Если брать телевидение, то есть новости и люди, которые работают с помощью суфлера. Такое впечатление, что Чакыр без своего суфлера, без VAR не может работать на уровне Лиги чемпионов. Он не способен работать и принимать адекватные решения, которые не влияли бы на результат».

Да и вообще, есть сомнения, что гол Холанда из-за падения Фернандо нужно было отменять. По правилам – есть зацепки. По «духу игры»… Если потакать таким падениям, ровно как и падению Люка Де Йонга на пенальти для «Севильи», то мы говорим не о честности, а о преимуществе любителей дайвинга над любителями футбола.

В УПЛ, я уверен, красивую цитату на эту тему уже кто-то зарядил. Мы ведь любим уничтожать наших арбитров, хоть порой, как видим, и кейперсы с чакырами делают непонятно что. А это ведь Лига чемпионов – самый престижный турнир Европы.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua