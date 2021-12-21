Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 15
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 2-й тайм
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 2-й тайм
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
нет важных матчей

Есть первая подножка топ-клубу Италии. «Дженоа» Шевченко отобрал очки у «Аталанты» Малиновского

Это вторая ничья «грифонов» в Серии А при украинском тренере
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 23:43
Есть первая подножка топ-клубу Италии. «Дженоа» Шевченко отобрал очки у «Аталанты» Малиновского
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» Андрея Шевченко принимала «Аталанту» Руслана Малиновского.

Отметим, что за все 90 минут «Дженоа» лишь раз пробила по воротам соперника, «Аталанта» сделала это 16 раз, но результат одинаковый: никто в этой встрече так и не забил.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский провел на поле 65 минут в составе «Аталанты».

Это вторая ничья «Дженоа» в Серии А при Шевченко, «грифоны» при украинском тренере еще не побеждали. В турнирной таблице Серии А у «Дженоа» теперь 11 очков, у «Аталанты» осталось 37 баллов.

Серия А, 19-й тур

«Дженоа» – «Аталанта» 0:0

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо, Бираски, Бани, Васкес, Кришито (Гильоне, 68), Бадель, Стураро (Эрнани, 88), Портанова (Мелегони, 88), Дестро (Пандев, 72), Экубан.

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, Фройлер (де Рон, 46), Малиновский (Иличич, 65), Копмейнерс (Пикколи, 84), Сапата (Муриэль, 45), Миранчук (Пашалич, 65).

Предупреждения: Стураро (19), Фройлер (23), Бадель (41).

Обзор матча:

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Андрей Шевченко Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Италии. «Дженоа» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Италии. «Дженоа» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 23:18
Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с «Дженоа» Шевченко
Малиновский выйдет в стартовом составе на матч с «Дженоа» Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 21:21
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
«Дженоа» Шевченко может усилиться полузащитником «Милана»
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 15:35
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Одноклубник Малиновского в шутку назвал украинца дерьмовым игроком. И сразу же признал – Руслан феномен
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 14:48
Малиновский резко ответил на вопрос о возможном переходе в команду Шевченко
Малиновский резко ответил на вопрос о возможном переходе в команду Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 10:00
Гасперини – о матче с «Дженоа» Шевченко: «Нам нужно уйти на зимние праздники на хорошей ноте»
Гасперини – о матче с «Дженоа» Шевченко: «Нам нужно уйти на зимние праздники на хорошей ноте»
Футбол Серия А (Италия)
21 декабря 08:31

Новости: Футбол

Чемпионат Испании. «Севилья» – «Барселона». Онлайн трансляция
LIVE
Чемпионат Испании. «Севилья» – «Барселона». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
00:16
Луческу: «Рад, что Миколенко переходит в «Эвертон»
Луческу: «Рад, что Миколенко переходит в «Эвертон»
Украинская Премьер-лига
00:00
«Ювентус» обыграл «Кальяри» и вновь поднялся в зону еврокубков
«Ювентус» обыграл «Кальяри» и вновь поднялся в зону еврокубков
Серия А (Италия)
21 декабря 23:50
Есть первая подножка топ-клубу Италии. «Дженоа» Шевченко отобрал очки у «Аталанты» Малиновского
Есть первая подножка топ-клубу Италии. «Дженоа» Шевченко отобрал очки у «Аталанты» Малиновского
Серия А (Италия)
21 декабря 23:43
Чемпионат Италии. «Дженоа» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Чемпионат Италии. «Дженоа» и «Аталанта» сыграли вничью. Как это было
Серия А (Италия)
21 декабря 23:18
Луческу признан тренером года в Румынии
Луческу признан тренером года в Румынии
Украинская Премьер-лига
21 декабря 22:58
Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
Стало известно, кого «Минай» рассматривает на должность главного тренера, если Шаран откажется
Украинская Премьер-лига
21 декабря 22:52
Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Динамо» и «Шахтер», которые могут позволить себе лишние перелеты»
Президент «Вереса»: «Проведем в Турции ровно месяц. Мы не «Динамо» и «Шахтер», которые могут позволить себе лишние перелеты»
Украинская Премьер-лига
21 декабря 22:04
Виллиан – об «Арсенале»: «Самое сложное время в карьере, я был несчастлив там»
Виллиан – об «Арсенале»: «Самое сложное время в карьере, я был несчастлив там»
В мире
21 декабря 21:28
Все новости

Популярные новости

Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
16
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Все новости