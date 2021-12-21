Есть первая подножка топ-клубу Италии. «Дженоа» Шевченко отобрал очки у «Аталанты» Малиновского

Это вторая ничья «грифонов» в Серии А при украинском тренере

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» Андрея Шевченко принимала «Аталанту» Руслана Малиновского.

Отметим, что за все 90 минут «Дженоа» лишь раз пробила по воротам соперника, «Аталанта» сделала это 16 раз, но результат одинаковый: никто в этой встрече так и не забил.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский провел на поле 65 минут в составе «Аталанты».

Это вторая ничья «Дженоа» в Серии А при Шевченко, «грифоны» при украинском тренере еще не побеждали. В турнирной таблице Серии А у «Дженоа» теперь 11 очков, у «Аталанты» осталось 37 баллов.

Серия А, 19-й тур

«Дженоа» – «Аталанта» 0:0

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо, Бираски, Бани, Васкес, Кришито (Гильоне, 68), Бадель, Стураро (Эрнани, 88), Портанова (Мелегони, 88), Дестро (Пандев, 72), Экубан.

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Паломино, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста, Фройлер (де Рон, 46), Малиновский (Иличич, 65), Копмейнерс (Пикколи, 84), Сапата (Муриэль, 45), Миранчук (Пашалич, 65).

Предупреждения: Стураро (19), Фройлер (23), Бадель (41).

Обзор матча: