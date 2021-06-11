Италия громит Турцию. Онлайн трансляция прямо сейчас
Есть первый мяч на Евро-2020! Далеко не самый яркий, но такой важный для Италии
Демираль поразил собственные ворота
Фото: Getty Images
В матче-открытии Евро-2020 играют сборные Турции и Италии.
Первый мяч турнира забит в начале второго тайма: форвард сборной Италии Доменико Берарди получил мяч в отличной позиции, мощно прострелил в центр штрафной площадки и защитник Турции Демираль срезал мяч в собственные ворота.
Beautiful own goal by Demiral. Turkey in the mud #EURO2020 pic.twitter.com/Czn5Zqxxcw— football clowns (@ClownsFootball) June 11, 2021
Видео трансляция матча Турция – Италия.
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