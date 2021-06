Есть первый мяч на Евро-2020! Далеко не самый яркий, но такой важный для Италии

Фото: Getty Images

В матче-открытии Евро-2020 играют сборные Турции и Италии.

Первый мяч турнира забит в начале второго тайма: форвард сборной Италии Доменико Берарди получил мяч в отличной позиции, мощно прострелил в центр штрафной площадки и защитник Турции Демираль срезал мяч в собственные ворота.

Beautiful own goal by Demiral. Turkey in the mud #EURO2020 pic.twitter.com/Czn5Zqxxcw