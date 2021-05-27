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Это был убогий финал. «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» выдали феноменальную серию пенальти, но не более

За Давида Де Хеа страшно
Футбол Лига Европы UEFA
11:15
Это был убогий финал. «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» выдали феноменальную серию пенальти, но не более
Тема дня
Атака «Манчестер Юнайтед» в одном фото / Фото - Газета.Ру

«Вильярреал» стал победителем Лиги Европы. Это звучит действительно очень круто. Тем более, учитывая то, что в финале они были откровенными аутсайдерами – команде Унаи Эмери противостоял устрашающий «Манчестер Юнайтед».

Последний раз манкунианцы брали трофей в 2017 году. Тогда это тоже была Лига Европы. Мало кто хочет вспоминать времена Жозе Моуриньо, но факт остается фактом, португалец забрал с собой победы.

А перед финалом в Гданьске британские журналисты говорили, что этот финал может стать намного большим, нежели просто победой в Лиге Европы. Они сравнивали его с финалом Кубка Англии в 1990 году. Тогда сэр Алекс Фергюсон завоевал свой первый трофей во главе команды и начал новую успешную эпоху в истории клуба.

В этот раз подобного не получилось. Уле Гуннар Сульшер лишь с пятой попытки вышел в свой первый тренерский финал с «МЮ», но оступился – его команда сыграла ужасно и справедливо проиграло.

Да, началось все так, что в голову начали лезть мысли о разгроме. Команда из Манчестера высоко и активно прессинговала, вынуждала «Вильярреал» ошибаться, доставляла мяч в штрафную площадь соперника, испанцы, к тому же, были обескуражены травмой Хуана Фойта. Все складывалось на пользу Сульшера и Ко. Но ближе к средине первого тайма «желтая субмарина» все же пришла в себя и успокоилась.

Футболисты Унаи Эмери начали защищаться максимально компактно, но не опускались в штрафную, не давая просто забрасывать себя навесами с флангов. И «Манчестер» не знал, что делать с такой обороной. Казалось бы, имея в составе Бруну Фернандеша и Поля Погба нужно что-то придумать в позиционной атаке. Казалось.

И «Вильярреал» забил после штрафного. Дани Парехо заработал его и исполнил. Ну а Жерар Морено блистательно ворвался с фланга в центр, добрался до мяча и побежал праздновать: он сравнялся с Пицци, Майоралем и Языджи в списке лучших бомбардиров этого сезона Лиги Европы – у всех по 7 голов.

«Манчестер» был обескуражен. До конца первого тайма у него оставалось еще 15 минут, но он так ничего и не создал. Забил только в начале второго – тоже после стандарта. Навес от Люка Шоу, удар Маркуса Рашфорда, рекошет от Скота Мактоминея и гол Эдинсона Кавани.

Если Морено необходимо хвалить за то как он убежал от опеки Шоу во время гола «Вильярреала», то уругваец показал, что такое опыт – сразу же выбежал из офсайда, сделав резкий рывок. Ну а потом пожинал плоды своей внимательной игры.

Казалось, это все. Команда Сульшера воспрянула духом, вновь включила агрессию. Но… как долго она продержалась?

Если бы «Юнайтед» победил, то мы бы этим восхищались, он проиграл – готовы критиковать. На самом деле, это просто достаточно странно. Если «Вильярреал» использовал все свои замены, то Сульшер выпустил первого игрока со скамейки только на 100-й минуте.

Конечно, когда на поле уже и так есть Гринвуд, Рашфорд, Фернандеш, Кавани, Погба, то как можно усилить этот состав? Но свежести не хватало. И физической, и свежести мысли.

Экстра-таймы… Лучше бы их не было совсем – максимально унылый футбол и от одних, и от других.

В итоге, чтобы понять, насколько это был зрелищный матч, давайте взглянем на статистику xG:

В основное время

  • «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 0,75 – 1,06

В экстра-таймах

  • «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» 0,14 – 0,05

«МЮ» допустил серию пенальти. Она была совершенно не выгодна команде Сульшера. Команде, которая кадрово превосходила своего соперника, считалась откровенным фаворитом матча. Но в серии пенальти фаворитов уже нет. Здесь все, действительно, непредсказуемо.

22 удара. Затяжная, нервная, увлекательная серия пенальти. Она стоило того, чтобы смотреть 120 минут крайне пресного футбола.

И насколько же символично. Давид Де Хеа, который выгребает критику в свой адрес ведрами, самый высокооплачиваемый игрок команды, лишил партнеров титула. Казалось, после ответного матча с «Ромой» его карьера может воскреснуть. Но взамен испанец станет козлом отпущения – не забил решающий удар.

Но позвольте встать на его защиту – не он 120 минут не мог понять как подойти к воротам Херонимо Рульи. Не он все это время играл в инертной атаке.

В итоге, «Вильярреал» выиграл Лигу Европы. Это действительно историческое событие. Многие в день финала вспоминали, что ровно 22 года назад «Манчестер Юнайтед» в Барселоне обыграл «Баварию» в том самом финале Лиги чемпионов. Для сравнения, «Вильярреал» только 23 года назад впервые в истории вышел в Примеру. В тот сезон, когда манкунианцы выигрывали требл, «желтая субмарина» вылетала назад в Сегунду.

И вот, спустя чуть более 20 лет все настолько сильно поменялось.

50 тысяч населения. Вильярреаль стал самым маленьким городом с победой в еврокубке. Если сравнивать с украинскими реалиями, то это приблизительно то же, если бы Лигу Европы выиграл «Горняк Спорт» из Горишних Плавней.

От этого финал в Гданьске и становится увлекательным. Не из-за наполнения, а из-за итога. По наполнению другой польский финал ЛЕ был куда более зрелищным. Да, те самые варшавские 3:2 от «Севильи» и «Днепра».

Но здесь, хоть мы и не увидели интересной игры, но вляпались в историю. «Вильярреал» выиграл свой первый трофей (если не брать в учет Кубок Интертото и золото третьего дивизиона Испании). И в следующем сезоне вместо дебюта в Лиге Конференций команда Эмери будет играть в Лиге чемпионов. Четвертый раз в истории.

«Арсенал», завидно? Выброшенный на улицу Эмери будет в ЛЧ, а вы где? А, точно, с восьмого места команды никуда не выходят.

Сульшер и «Манчестер Юнайтед» продолжают оставаться без трофеев. Ну а «Вильярреал» празднует. И заслужено.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Теги

Вильярреал Манчестер Юнайтед Жерар Морено Эдинсон Кавани Оле-Гуннар Сульшер Унаи Эмери

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