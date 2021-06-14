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Это лучший гол Евро-2020. Весь мир в восторге от Ярмоленко – Испания, Англия, Португалия, даже Уганда

У нас есть чем наслаждаться, несмотря на поражение
Футбол Сборная Украины
10:57
Это лучший гол Евро-2020. Весь мир в восторге от Ярмоленко – Испания, Англия, Португалия, даже Уганда Тема дня
Андрей Ярмоленко / Фото - eurosport.ru

Давайте не приукрашать. Мы проиграли. Здесь нечему радоваться. 0:2, 0:5, 2:3 – это все поражения. За них не дают очков.

Но проиграть так точно не стыдно. Отыграться с 0:2 – не каждая команда на подобное способна. И начало этому, к сожалению, не состоявшемуся камбэку положил чудо-гол Андрея Ярмоленко.

Франк Де Бур прогнозировал победу своей команды 3:1. Чуть не угадал. Но тренер Нидерландов не рассчитывал, что его защитники дадут забить столь классический гол:

«Его можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный».

Видео гола Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов:

Сам Ярмоленко о своем голе не говорил, видимо оставил возможность для обсуждения другим. Наш капитан надеется, что в следующих матчах будут не только забитые мячи, но и победа:

«Хочу поблагодарить болельщиков. А также партнеров по команде – когда я зашел в раздевалку, то видел – они отдали все, что у них было.

Это не была односторонняя игра. Сложно анализировать ее, столько эмоций… Было 0:2, стало 2:2, но мы все равно проиграли.

Мы вернулись с 0:2, но уступили. Больно проигрывать, пропуская на последних минутах. Но у нас осталось еще две игры. Нужно отыграть с такой же энергией. Если мы сделаем это, то все будет хорошо».

Достаточно скромно. Ни слова о голе, который, по мнению многих, будет претендовать на звание лучшего на турнире.

В UEFA сомневаются, что кому-то удастся забить что-то красивее, а поэтому уже признали этот гол голом первого тура группового этапа:

Действительно многих. Чтобы вы понимали, сразу после матча в британском Twitter тег #NEDUKR был во главе трендов. Фамилия Ярмоленко сразу же после гола поднялась на шестое место.

В Англии начали шутить. Появилось уж очень много мемов примерно одинакового содержания: Ярмоленко не играет в «Вест Хэме», но зато насколько он хорош за сборную Украины. Вот пару примеров:

   Andriy Yarmolenko for West Ham vs Andriy Yarmolenko for Ukraine pic.twitter.com/pmRGPTxlFn

Его голом были потрясены многие. В памяти сразу всплыл тот мяч в ворота «Эвертона». Этот, наверное, мы будем вспоминать еще чаще. И не только в Украине.

Англия – sportbible.com

Андрей Ярмоленко забил претендента на гол турнира невероятным крученым ударом

Испания – eldesmarque.com

Ярмоленко – кандидат на гол чемпионата Европы: что за ракета!

Испания – telecinco.es

Ярмоленко забил то, что станет голом чемпионат Европы

Португалия – A Bola

Ярмоленко забил один из лучших голов на Евро

Португалия – rematedigital.pt

Этот гол Ярмоленко – это чудо

Канада – TSN

Нужно видеть: Великолепный удар Ярмоленко почти сравнял счет для Украины

beinsports.com

Ярмоленко забил магический гол

Чили – alairelibre.cl

Ярмоленко забил кандидат на лучший гол Евро-2020 левой ногой в ворота Нидерландов

Журналист из Уганды – Nelson Bwire kapo

Гол Андрея Ярмоленко – это то, ради чего мы так хотели смотреть Евро. ОРГАЗМИЧЕСКИ

Журналистка из Малайзии – Aysha Ridzian

Красота от Ярмоленко

Теперь еще нужно сделать так, чтобы это поражение не было нашим самым приятным моментом на Евро. 

Сергей Лукьяненко
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Теги

Андрей Ярмоленко сборная Нидерландов (футбол)

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