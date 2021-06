Это лучший гол Евро-2020. Весь мир в восторге от Ярмоленко – Испания, Англия, Португалия, даже Уганда

Андрей Ярмоленко / Фото - eurosport.ru

Давайте не приукрашать. Мы проиграли. Здесь нечему радоваться. 0:2, 0:5, 2:3 – это все поражения. За них не дают очков.

Но проиграть так точно не стыдно. Отыграться с 0:2 – не каждая команда на подобное способна. И начало этому, к сожалению, не состоявшемуся камбэку положил чудо-гол Андрея Ярмоленко.

Франк Де Бур прогнозировал победу своей команды 3:1. Чуть не угадал. Но тренер Нидерландов не рассчитывал, что его защитники дадут забить столь классический гол:

Видео гола Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов:

Сам Ярмоленко о своем голе не говорил, видимо оставил возможность для обсуждения другим. Наш капитан надеется, что в следующих матчах будут не только забитые мячи, но и победа:

Достаточно скромно. Ни слова о голе, который, по мнению многих, будет претендовать на звание лучшего на турнире.

В UEFA сомневаются, что кому-то удастся забить что-то красивее, а поэтому уже признали этот гол голом первого тура группового этапа:

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH