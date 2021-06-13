Украина отыгралась с 0:2 у Нидерландов, но пропустила в конце матча

Думфрис принес победу «оранжевым»

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Украины с поражения начала свой путь на Евро-2020.

В первой игре «сине-желтые» упустили ничью с Нидерландами в Амстердаме. Матч украинцы начали уверенно, но голландцы быстро взяли мяч под контроль создав уйму моментов. Героем стал Георгий Бущан, как минимум, трижды спасая Украину от гола. В конце тайме Ярмоленко имел момент, но не переиграл голкипера.

Второй тайм также сильно начали голландцы и забили дважды. Вначале Бущан перехватил прострел, но выкатил мяч на Вейналдума, который расстрелял наши ворота, а позже Вегхорст забил свой мяч. Дважды ошибся Миколенко.

Голландцы спокойно хотели доиграть матч, но украинцы собрались и отыграли два мяча. Ярмоленко красивым ударом отыграл один мяч, а позже Яремчук после подачи со штрафного его сравнял.

Нидерланды кинулись в атаку и добились своего. Подача с фланга и Думрфис оказался выше Зинченко и вколотил мяч в ворота.

Украина сыграет следующий матч с Северной Македонией, а Нидерланды будут играть с Австрией.

Евро-2020. Группа С

Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Думрфис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 64), Вейналдум, де Йонг, де Рон, Тимбер (Велтман, 88), Депай, Вегорст (де Йонг, 88).

Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.: Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64), Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.