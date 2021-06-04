Тренер сборной Нидерландов забыл фамилию своего же игрока
Это настораживает. Северная Македония разгромила Казахстан
В матче было забито четыре мяча
Северная Македония разнесла Казахстан / фото - Twitter
Сборная Северной Македонии разнесла команду Казахстана в контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020.
В домашнем матче в Скопье, македонцы забили 4 безответных мяча. Тремя голами в ворота азиатов хозяева отличились, играя в большинстве.
Товарищеский матч.
Северная Македония – Казахстан 4:0
Голы: Алиоски, 35, Тричковски, 57, Ристовски, 74, Чурлинов, 76
Напомним, сборная Украины 1 апреля сыграла с Казахстаном вничью.
Северная Македония вместе с Австрией и Нидерландами попала в группу с командой Андрея Шевченко.
Наставник команды Австрии ранее назвал главный недостаток их национальной сборной.
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