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Это настораживает. Северная Македония разгромила Казахстан

В матче было забито четыре мяча
Футбол В мире
21:32
Это настораживает. Северная Македония разгромила Казахстан
Северная Македония разнесла Казахстан / фото - Twitter

Сборная Северной Македонии разнесла команду Казахстана в контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020.

В домашнем матче в Скопье, македонцы забили 4 безответных мяча. Тремя голами в ворота азиатов хозяева отличились, играя в большинстве.

Товарищеский матч.

Северная Македония – Казахстан 4:0

Голы: Алиоски, 35, Тричковски, 57, Ристовски, 74, Чурлинов, 76

Напомним, сборная Украины 1 апреля сыграла с Казахстаном вничью.

Северная Македония вместе с Австрией и Нидерландами попала в группу с командой Андрея Шевченко.

Наставник команды Австрии ранее назвал главный недостаток их национальной сборной.

Антон Кривенко
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