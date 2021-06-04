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Тренер сборной Австрии: «У нас нет базового клуба сборной, как в Украине – «Динамо»

Франко Фода сетует на сыгранность в команде
Футбол Сборная Украины
18:01
Тренер сборной Австрии: «У нас нет базового клуба сборной, как в Украине – «Динамо»
Франко Фода / фото - Getty Images

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода высказался об одном из недостатков его национальной команды. Наставник пожаловался изданию 90 Minuten на отсутствие базового клуба сборной.

«К сожалению, у нас нет базового клуба сборной Австрии. Из-за этого в национальной команде отсутствуют клубные связки игроков в любой из линий. Вроде, как строительные леса, фундамент игры сборной.

Вот в Англии таким клубом является «Манчестер Сити», в Германии – «Бавария», в Нидерландах – «Аякс», а в Украине – киевское «Динамо». 

Австрия будет соперником сборной Украины на Евро-2020. Матч состоится 21 июня в Бухаресте, Румыния.

Недавно стал известен состав соперников на континентальное первенство.

 

Антон Кривенко
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Теги

Франко Фода Динамо Киев

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