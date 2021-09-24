30-летний Хамес Родригес перешел в катарский «Аль-Райян»
«Это новая возможность жить и наслаждаться». Хамес высказался о своем переходе в катарский клуб
Колумбиец покинул Европу
Хамес Родригес / Фото: Getty Images
Колумбийский форвард Хамес Родригес прокомментировал в своем Twitter переход в катарский «Аль-Райян».
«Это новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, «Аль-Райян», за то, что подарили мне этот опыт».
Ранее стало известно, что Хамес подписал контракт с катарским клубом на 3 года. О зарплате 30-летнего колумбийца ничего не известно.
Отметим, что главным тренером «Аль-Райяна» является французский тренер Лоран Блан.
Напомним, последним клубом Хамеса был «Эвертон». Ранее также сообщалось, что Хамес отказался от продолжения карьеры в Турции.
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