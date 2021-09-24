«Это новая возможность жить и наслаждаться». Хамес высказался о своем переходе в катарский клуб

Колумбиец покинул Европу

Хамес Родригес / Фото: Getty Images

Колумбийский форвард Хамес Родригес прокомментировал в своем Twitter переход в катарский «Аль-Райян».

«Это новая возможность жить и наслаждаться. Спасибо, «Аль-Райян», за то, что подарили мне этот опыт».

Ранее стало известно, что Хамес подписал контракт с катарским клубом на 3 года. О зарплате 30-летнего колумбийца ничего не известно.

Отметим, что главным тренером «Аль-Райяна» является французский тренер Лоран Блан.

Напомним, последним клубом Хамеса был «Эвертон». Ранее также сообщалось, что Хамес отказался от продолжения карьеры в Турции.