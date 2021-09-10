Хамес может усилить турецкий клуб. Он все еще не покинул «Эвертон»
Хамес отказался от перехода в чемпионат Турции
Предложение от местного гранда его не заинтересовало
10:50
Фото: AS
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не перейдет в «Истанбул Башакшехир».
Предложение от стамбульской команды его не заинтересовало. Он останется в АПЛ, сообщает VOLE. При этом английский клуб был готов отпустить игрока.
Хамес останется в «Эвертоне», хотя клуб на него не рассчитывает. Найти команду за лето он так и не смог.
В прошлом сезоне на счету колумбийца 23 матча в АПЛ, шесть голов и четыре ассиста.
Сообщалось об интересе к нему со стороны «Милана».
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