Хамес отказался от перехода в чемпионат Турции

Предложение от местного гранда его не заинтересовало

Фото: AS

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не перейдет в «Истанбул Башакшехир».

Предложение от стамбульской команды его не заинтересовало. Он останется в АПЛ, сообщает VOLE. При этом английский клуб был готов отпустить игрока.

Хамес останется в «Эвертоне», хотя клуб на него не рассчитывает. Найти команду за лето он так и не смог.

В прошлом сезоне на счету колумбийца 23 матча в АПЛ, шесть голов и четыре ассиста.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Милана».