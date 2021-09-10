Это′О назвал нового лидера «Барселоны» после ухода Месси

Удастся ли кому-нибудь заменить легендарного аргентинца?

Самюэль Это′О / фото - AS

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это′О назвал RMC игрока, который поведет за собой каталонский клуб после ухода Лионеля Месси:

«Депай станет новым лидером «Барселоны».

Голландец перешел в испанский гранд этим летом на правах свободного агента. Каталонцы хотели видеть футболиста в своем составе еще в прошлом году, но тогда он порвал крестообразные связки и долго восстанавливался.

Мемфис стал главной звездой атаки «блаугранас», так как помимо аргентинского форварда клуб покинул еще и Антуан Гризманн.

В новом сезоне Депай успел провести 3 матча за новый клуб, в который забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что Депай попробует заменить Месси.