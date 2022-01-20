Стали известны цены на билеты на финал ЛЧ, который пройдет в России
«Это Россия, у нас тут много Наташ!». Московский клуб попал в скандал на презентации чемпиона Франции
Языджи отправился в аренду в Россию
Фото: RMC Sport
ЦСКА подписал полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.
Пресс-служба клуба опубликовала видео «переговоров» с турецким игроком. На первые сообщения игрок не отвечает, но после игнора клуб написал ему следующее:
«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».
Якобы после этого футболист написал, что уже вылетает в Россию.
В итоге ролик вызвал негатив в соцсетях, так как оскорбителяет российских девушек и в итоге был удален. ЦСКА в свою очередь отстранил от работы авторов видео.
Языджи выиграл в прошлом году чемпионат Франции с «Лиллем».
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