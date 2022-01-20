«Это Россия, у нас тут много Наташ!». Московский клуб попал в скандал на презентации чемпиона Франции

Языджи отправился в аренду в Россию

Фото: RMC Sport

ЦСКА подписал полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

Пресс-служба клуба опубликовала видео «переговоров» с турецким игроком. На первые сообщения игрок не отвечает, но после игнора клуб написал ему следующее:

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ».

Якобы после этого футболист написал, что уже вылетает в Россию.

В итоге ролик вызвал негатив в соцсетях, так как оскорбителяет российских девушек и в итоге был удален. ЦСКА в свою очередь отстранил от работы авторов видео.

Языджи выиграл в прошлом году чемпионат Франции с «Лиллем».