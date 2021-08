Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч

Лионель Месси / фото - PSG

Аргентинский нападающий Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на матч четвертого тура Лиги 1 против «Реймса».

Легендарный футболист перешел в парижский клуб этим летом и еще не успел дебютировать за новую команду.

Также в заявку на матч попал Килиан Мбаппе, вокруг которого развернулась целая трансферная сага с переходом в мадридский «Реал».

A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims #SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2