Макгрегор в восторге от состава ПСЖ
Этот день настал! Месси в заявке ПСЖ на сегодняшний матч
Несмотря на слухи, Мбаппе также сыграет с «Реймсом»
15:15
Лионель Месси / фото - PSG
Аргентинский нападающий Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на матч четвертого тура Лиги 1 против «Реймса».
Легендарный футболист перешел в парижский клуб этим летом и еще не успел дебютировать за новую команду.
Также в заявку на матч попал Килиан Мбаппе, вокруг которого развернулась целая трансферная сага с переходом в мадридский «Реал».
A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims #SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021
Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента после того, как не смог подписать новый контракт с «Барселоной» из-за финансовых проблем каталонцев.
Напомним, «Реал» поставил ПСЖ ультиматум.
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