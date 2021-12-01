«Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч

«Ириски» на «Гудисоне» будут принимать заклятых соседей

Прогноз

В этом году мерсисайдское дерби получило дополнительную сюжетную линию – Рафаэля Бенитеса во главе «Эвертона». Пути футбольны неисповедимы и Бенитес это может подтвердить, как никто другой. Впервые за историю дерби Рафа окажется на скамейке «Эвертона», а не «Ливерпуля». Но поможет ли это как-то «ирискам»? Конкретно Бенитес на лавке может и нет, но у «Эвертона» есть другой козырь – домашний стадион. Дело в том, что на «Гудисоне» «Эвертон» практически не проигрывает «Ливерпулю»: уступили только два раза за последние десять лет. Это очень впечатляет.

А вот текущая форма «ирисок» совсем не впечатляет – семь туров без побед. О «Ливерпуле» особо ничего не скажешь – это монстр, который прессингом может сожрать любого оппонента. Поэтому, даже не смотря на магию «Гудисона», я не могу рекомендовать вам любой положительный для «Эвертона» исход. Но и на «Ливерпуль» опасаюсь ставить.

Поэтому пойдем по альтернативному пути. Прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль»: обе забьют. Полагаю, что дикая мотивация с обеих сторон приведет к результативному матчу, в котором обе команды сумеют отличиться забитыми мячами.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 1 возврат, 22 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой