«Эвертон» проиграл «Норвичу» в дебютном матче Миколенко в АПЛ

Спасти матч «ирискам» не удалось

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«Норвич» в матче 22 тура АПЛ дома обыграл «Эвертон».

За «ирисок» дебютировал в АПЛ защитник Виталий Миколенко. Правда, из-под украинца было забито два мяча. Вначале автоголом отличился Кин, а спустя минуту забил уже Айда.

«Эвертону» удалось отыграть один мяч, но спасти встречу команде так и не было суждено. Мерсисайдцы не побеждают четыре матча подряд, а «Норвич» выиграл лишь в третий раз в сезоне.

АПЛ. 22-й тур:

«Норвич» – «Эвертон» 2:1

Голы: Кин, 16 (АГ), Айда, 18 – Ришарлисон, 60

«Норвич»: Крул, Ааронс (Яннулис, 80), Хэнли, Гибсон, Уильямс (Байрэм, 77), Цолис, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен, Пукки, Айда, Сарджент.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Мина, 54), Годфри, Кин, Миколенко, Грэй, Андре Гомеш, Дукуре, Гордон, Рондон (Ришарлисон, 54), Кэлверт-Льюин.