Эвра: «Месси сказал, что Левандовски должен был взять ЗМ в 2020-м. Что насчет этого года, Лео?»

Лионель Месси / фото - GettyImages

Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал результаты церемонии награждения «Золотого мяча»:

Еще говорят: Криштиану твой друг, поэтому ты ненавидишь Месси. Я не хочу говорить с вами, ребята. Если я вам не нравлюсь, мне все равно. Ваш разум недостаточно открыт, вы сосредоточены лишь на любви к своему игроку. Если любишь кого-то, то защищаешь его, так что вы никогда не поймете мой посыл. Мой посыл – против массовой организованной коррупции в футболе. Накануне церемонии я сказал, что выиграет Месси. Да это же было легко! Потому что мой мозг работает правильно. Меня не обманешь.

Месси провел прекрасный сезон. Но Левандовски был лучшим в этом году и в прошлом. Чем мне нравится Месси, так это тем, что он «убивает» не только на поле, но и за его пределами. Месси взял «Золотой мяч» и сказал Левандовскому: «Роберт, ты должен был выиграть его в прошлом году». А что насчет этого года, Лео? Ребята, откройте глаза. France Football, нам нужны ответы. Роберт, мне жаль, что тебя вновь ограбили».