Эвра: «Месси сказал, что Левандовски должен был взять ЗМ в 2020-м. Что насчет этого года, Лео?»
Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра прокомментировал результаты церемонии награждения «Золотого мяча»:
«Мне так жаль Левандовски. Им пришлось придумать трофей для него, потому что они чувствуют свою вину. Они знают, что это коррупция. Люди, откройте глаза! Я не тот человек, который должен говорить, кто заслужил награду, а кто нет. Но все в комментариях пишут — грабеж, грабеж, грабеж. Люди не согласны. Я уверен, что если размещу голосование о том, кто должен был выиграть «Золотой мяч» – Месси или Левандовски, то выиграет Левандовски. В чем же футбольный интерес? Я не ненавижу Месси. Мне говорят, ты проиграл ему три финала Лиги чемпионов! Во-первых, перестаньте проявлять неуважение к «Барселоне». Я проиграл финалы «Барселоне». Хави и Иньеста заслуживали «Золотой мяч», но его отдали Месси. Может, перестанете так говорить?
Еще говорят: Криштиану твой друг, поэтому ты ненавидишь Месси. Я не хочу говорить с вами, ребята. Если я вам не нравлюсь, мне все равно. Ваш разум недостаточно открыт, вы сосредоточены лишь на любви к своему игроку. Если любишь кого-то, то защищаешь его, так что вы никогда не поймете мой посыл. Мой посыл – против массовой организованной коррупции в футболе. Накануне церемонии я сказал, что выиграет Месси. Да это же было легко! Потому что мой мозг работает правильно. Меня не обманешь.
Месси провел прекрасный сезон. Но Левандовски был лучшим в этом году и в прошлом. Чем мне нравится Месси, так это тем, что он «убивает» не только на поле, но и за его пределами. Месси взял «Золотой мяч» и сказал Левандовскому: «Роберт, ты должен был выиграть его в прошлом году». А что насчет этого года, Лео? Ребята, откройте глаза. France Football, нам нужны ответы. Роберт, мне жаль, что тебя вновь ограбили».
Ранее главный редактор France Football заявил, что всерьез рассматривается вручение «Золотого мяча» Роберту Левандовски за 2020-й год.
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