Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год
Главный редактор авторитетного журнала France Football Паскаль Ферре рассказал Meczyki о возможности вручения «Золотого мяча» за 2020-й год Роберту Левандовски:
«Мы не будем спешить с этим решением. Мы должны об этом подумать, но в то же время мы обязаны уважать традицию выбора победителя, которая построена на голосовании.
Выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в 2020 году? Мы не можем быть уверенны в этом, так как голосование не проводилось. Но нужно быть откровенными – у Роберта были большие шансы на победу в прошлом году.
Кстати, в этом году я не ставил на первое место Месси. Я выбрал Левандовски, но я считаю, что Месси также заслужил эту награду».
Форвард выиграл 6 трофеев с мюнхенцами в сезоне 19/20, будучи безоговорочным лидером команды и единоличным фаворитом «Золотого мяча».
Но вручение награды решили отменить, обосновав это особенностями пост-ковидного сезона.
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта.
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