Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год

Роберт Левандовски / фото - Bavarian Football Works

Главный редактор авторитетного журнала France Football Паскаль Ферре рассказал Meczyki о возможности вручения «Золотого мяча» за 2020-й год Роберту Левандовски:

Выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в 2020 году? Мы не можем быть уверенны в этом, так как голосование не проводилось. Но нужно быть откровенными – у Роберта были большие шансы на победу в прошлом году.

Кстати, в этом году я не ставил на первое место Месси. Я выбрал Левандовски, но я считаю, что Месси также заслужил эту награду».