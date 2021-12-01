Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год

Поляка лишили заслуженной награды
Футбол В Европе
07:49
Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год
Роберт Левандовски / фото - Bavarian Football Works

Главный редактор авторитетного журнала France Football Паскаль Ферре рассказал Meczyki о возможности вручения «Золотого мяча» за 2020-й год Роберту Левандовски:

«Мы не будем спешить с этим решением. Мы должны об этом подумать, но в то же время мы обязаны уважать традицию выбора победителя, которая построена на голосовании.

Выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в 2020 году? Мы не можем быть уверенны в этом, так как голосование не проводилось. Но нужно быть откровенными – у Роберта были большие шансы на победу в прошлом году.

Кстати, в этом году я не ставил на первое место Месси. Я выбрал Левандовски, но я считаю, что Месси также заслужил эту награду».

Форвард выиграл 6 трофеев с мюнхенцами в сезоне 19/20, будучи безоговорочным лидером команды и единоличным фаворитом «Золотого мяча».

Но вручение награды решили отменить, обосновав это особенностями пост-ковидного сезона.

«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Левандовски Золотой мяч

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Футбол Лига 1 (Франция)
30 ноября 22:45
Гвардиола: «Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Левандовски»
Гвардиола: «Было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Левандовски»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 ноября 18:10
Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 ноября 17:10
Семин: «Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике»
Семин: «Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике»
Футбол В Европе
30 ноября 13:13
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта
Мнение
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта
Футбол В мире
30 ноября 12:57
Жоржиньо скромно отреагировал на попадание в тройку лучших футболистов года
Жоржиньо скромно отреагировал на попадание в тройку лучших футболистов года
Футбол В Европе
30 ноября 12:55

Новости: Футбол

Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год
Восстановят справедливость? Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020-й год
В Европе
07:49
Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»
Сегодня Шевченко встретится с клубом, где стал легендой. Украинец пообещал доставить проблемы «Милану»
Серия А (Италия)
07:40
Первый за 10 матчей гол Мораты помог «Ювентусу» одержать победу над «Салернитаной»
Первый за 10 матчей гол Мораты помог «Ювентусу» одержать победу над «Салернитаной»
Серия А (Италия)
07:25
Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Лига 1 (Франция)
30 ноября 22:45
Моуриньо: «Попадание «Ромы» в Лигу чемпионов – сложный вопрос»
Моуриньо: «Попадание «Ромы» в Лигу чемпионов – сложный вопрос»
Серия А (Италия)
30 ноября 22:36
Легендарный бразильский вратарь стал тренером вратарей «Ливерпуля»
Легендарный бразильский вратарь стал тренером вратарей «Ливерпуля»
Премьер-Лига (Англия)
30 ноября 22:10
Очередной гол Влаховича принес победу «Фиорентине» над «Сампдорией»
Очередной гол Влаховича принес победу «Фиорентине» над «Сампдорией»
Серия А (Италия)
30 ноября 21:37
«Аталанта» без Малиновского разнесла «Венецию»
«Аталанта» без Малиновского разнесла «Венецию»
Серия А (Италия)
30 ноября 21:21
Сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023 в дебютной игре нового тренера
Сборная Украины проиграла Венгрии в матче отбора на ЧМ-2023 в дебютной игре нового тренера
Сборная Украины
30 ноября 21:06
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
2
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
7
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00