Эвра: «Суарес сказал, что ударил меня, потому что я черный»

Луис Суарес и Патрис Эвра / фото - Sky Sports

Экс-защитник сборной Франции и МЮ Патрис Эвра вспомнил конфликт с Луисом Суаресом в 2011-м году, когда уругваец защищал цвета «Ливерпуля». Бывшего игрока цитирует The Times.

Защитник после матча обвинил Суареса в расизме, чем развязал настоящую войну между МЮ и «Ливерпулем» – злейшими врагами в АПЛ.

Федерация футбола Англии дисквалифицировала уругвайца на 8 матчей, но «Ливерпуль» отказался признавать это решение. В клубе заявили, что никто, кроме Эвра, не слышал этих слов, и обвинение строится только на доверии к словам футболиста.

Перед матчем АПЛ «красные» демонстративно вышли на матч в футболках с изображением нападающего на груди и его фамилией на спине.

На следующий матч между заклятыми соперниками Луис вышел в основном составе и демонстративно не пожал Эвра руку, чем вызвал новую бурю споров между игроками, тренерами и болельщиками.

You're an absolute embarrassment. it's clear for everyone to see that Suarez reached past Evra to De Gea. Evra was reaching out to Suarez which is why one of the frames showed both of their hands close. pic.twitter.com/aFmAJn4sbc