Эвра: «Суарес сказал, что ударил меня, потому что я черный»

Футболисты начали настоящую войну в 2011-м году

Луис Суарес и Патрис Эвра / фото - Sky Sports

Экс-защитник сборной Франции и МЮ Патрис Эвра вспомнил конфликт с Луисом Суаресом в 2011-м году, когда уругваец защищал цвета «Ливерпуля». Бывшего игрока цитирует The Times.

«Мы играли с «Ливерпулем» на выезде 15 октября 2011-го и ожидали очередную сложную игру на стадионе, где «Юнайтед» с трудом набирает очки. На 58-й минуте счет был 0:0, и Луис Суарес ударил меня по колену. Через несколько минут «Ливерпуль» заработал угловой, и Суарес встал рядом со мной. – Черт возьми, почему ты ударил меня? – спросил я у него по-испански. – Потому что ты черный, – ответил Суарес. Я не мог поверить в то, что он сказал. – Скажи это еще раз, и я тебя ударю, – сказал я. – Я не разговариваю с черными, – ответил он».

Защитник после матча обвинил Суареса в расизме, чем развязал настоящую войну между МЮ и «Ливерпулем» – злейшими врагами в АПЛ.

Федерация футбола Англии дисквалифицировала уругвайца на 8 матчей, но «Ливерпуль» отказался признавать это решение. В клубе заявили, что никто, кроме Эвра, не слышал этих слов, и обвинение строится только на доверии к словам футболиста.

Перед матчем АПЛ «красные» демонстративно вышли на матч в футболках с изображением нападающего на груди и его фамилией на спине.

На следующий матч между заклятыми соперниками Луис вышел в основном составе и демонстративно не пожал Эвра руку, чем вызвал новую бурю споров между игроками, тренерами и болельщиками.

You're an absolute embarrassment. it's clear for everyone to see that Suarez reached past Evra to De Gea. Evra was reaching out to Suarez which is why one of the frames showed both of their hands close. pic.twitter.com/aFmAJn4sbc — Ahmed (@ahmedIfc) October 22, 2019

Игра закончилась победой МЮ со счетом 2:1, и француз не упустил момент, чтобы позлорадствовать. Защитник вместе с Рио Фердинандом демонстративно отпраздновал успех перед уругвайским нападающим.

Liverpool up next. Throwback to Patrice Evra getting his revenge over Luis Suarez as we beat them 2-1 at Old Trafford. I LOVE THIS GAME @Evra #MUFCpic.twitter.com/vuvo7oH6Lo — UnitedReds (@UnitedRedscom) October 23, 2021

В конце-концов, игроки закопали топор войны и больше не конфликтовали между собой.

Напомним, Суарес рассказал, как тренер «Барселоны» Рональд Куман распрощался с ним за 40 секунд.