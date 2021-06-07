Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция

Online трансляция чемпионата Европы по футболу 2020 на сайте XSPORT.ua

фото - Футбольная ассоциация Австрии

В рамках ЧЕ-2020 между собой сыграют сборные Австрии и Северной Македонии (группа С).

Дата матча: 13.06.2021.

Место проведения: «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния).

Онлайн-трансляция матча Австрия - Северная Македония

Следить за ходом противостояния можно на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую трансляцию, в которой максимально оперативно и подробно опишем все события на поле.

Начнется трансляция в 19:00 по киевскому времени.