Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция

Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
19:00
В рамках ЧЕ-2020 между собой сыграют сборные Австрии и Северной Македонии (группа С).
Дата матча: 13.06.2021.
Место проведения: «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния).
Следить за ходом противостояния можно на нашем сайте. В день матча в этой новости мы проведем текстовую трансляцию, в которой максимально оперативно и подробно опишем все события на поле.
Начнется трансляция в 19:00 по киевскому времени.Также на XSPORT.ua доступна турнирная таблица чемпионата Европы по футболу-2020.
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