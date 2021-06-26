Матч Франция – Португалия смотрели из космоса
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
Смотрите онлайн противостояние в рамках плей-офф Евро 2020
28 июня 2021 года, в понедельник, сборные Франции и Швейцарии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Место проведения — Национальный стадион в Бухаресте (Румыния).
Видео трансляция игры будет доступна в этой новости. Начнется она в день матча в 22:00 по киевскому времени.
Кроме того, на сайте вы найдете турнирную таблицу ЧЕ-2020.
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