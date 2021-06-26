Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция

Смотрите онлайн противостояние в рамках плей-офф Евро 2020

28 июня 2021 года, в понедельник, сборные Франции и Швейцарии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Место проведения — Национальный стадион в Бухаресте (Румыния).

Видео трансляция игры будет доступна в этой новости. Начнется она в день матча в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на сайте вы найдете турнирную таблицу ЧЕ-2020.