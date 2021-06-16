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Евро-2020. Италия – Швейцария. Стартовые составы

Последний матч чемпионата Европы этого игрового дня
Футбол Евро-2020
21:47
Евро-2020. Италия – Швейцария. Стартовые составы
Лоренцо Инсинье / Фото: UEFA

Вашему вниманию стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020 между Италией и Швейцарией.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Инсинье, Локателли, Берарди, Иммобиле.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер, Шакири, Аканджи, Эмболо, Сеферович.

Видео трансляция матча Италия – Швейцария.

Онлайн трансляция матча Италия – Швейцария.

Петр Приходько
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