Евро 2020. Италия забила Швейцарии. Онлайн трансляция прямо сейчас
Евро-2020. Италия – Швейцария. Стартовые составы
Последний матч чемпионата Европы этого игрового дня
Лоренцо Инсинье / Фото: UEFA
Вашему вниманию стартовые составы на матч 2-го тура Евро-2020 между Италией и Швейцарией.
Италия: Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Инсинье, Локателли, Берарди, Иммобиле.
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер, Шакири, Аканджи, Эмболо, Сеферович.
Видео трансляция матча Италия – Швейцария.
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