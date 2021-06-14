Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция

Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
18:00
18 июня 2021 года, в пятницу, состоится игра второго тура ЧЕ-2020 между командами Хорватии и Чехии.
Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).
В день матча на этой странице мы проведем текстовую трансляцию, в которой оперативно и подробно опишем все происходящее на поле. Начало в 19:00 по киевскому времени.
Следить за успехами сборных вы можете в турнирной таблице чемпионата Европы по футболу 2020.
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