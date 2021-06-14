Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция

Следите за ходом событий матча группы D на Евро-2020

Фото: uefa.com

18 июня 2021 года, в пятницу, состоится игра второго тура ЧЕ-2020 между командами Хорватии и Чехии.

Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

Хорватия - Чехия: онлайн трансляция

В день матча на этой странице мы проведем текстовую трансляцию, в которой оперативно и подробно опишем все происходящее на поле. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Следить за успехами сборных вы можете в турнирной таблице чемпионата Европы по футболу 2020.