Евро 2020. Дания громит Россию. Онлайн трансляция прямо сейчас
Евро-2020: Россия – Дания: стартовые составы
Датчане попытаются добыть первую победу на турнире
Андреас Кристенсен / Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на матч Дании и России в 3-м туре Евро-2020.
Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.
Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.
Видео трансляция матча Россия – Дания.