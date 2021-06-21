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Евро-2020: Россия – Дания: стартовые составы

Датчане попытаются добыть первую победу на турнире
Футбол Евро-2020
21:43
Евро-2020: Россия – Дания: стартовые составы
Андреас Кристенсен / Фото: Getty Images

Вашему вниманию стартовые составы на матч Дании и России в 3-м туре Евро-2020.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

Видео трансляция матча Россия – Дания.

Онлайн трансляция матча Россия – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Дания - Россия

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