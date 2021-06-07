Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция

Товарищеский матч. Украина – Кипр. Видео трансляция
19:00
12 июня 2021 года национальные команды Уэльса и Швейцарии сыграют между собой в групповом этапе Евро-2020.
Встречу будет принимать арена Baku Olympic Stadium (Баку, Азербайджан).
Отслеживать матч в режиме online можно вместе с XSPORT.ua.
В день игры (12.06.2021) в этой новости мы проведем текстовую онлайн трансляцию, в которой оперативно и максимально подробно опишем все происходящее. Начало — 16:00 по киевскому времени.Отметим, что вы можете узнать расписание других матчей ЧЕ-2020.
Комментарии 0