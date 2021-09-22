Фалькао в компенсированное время вырвал победу над «Атлетиком» для «Райо»

«Эль Тигре» забивает во второй игре подряд

Радамель Фалькао / фото - American Post

В матче 6 тура Примеры «Райо Вальекано» на «Сан Мамесе» играл с «Атлетиком» из Бильбао.

Гости открыли счет уже на пятой минуте, усилиями Альваро Гарсии, но вскоре хавбек «Райо» Сисс забил не в те ворота и вернул равенство на табло.

Победный мяч для мадридцев забил недавно вернувшийся в Испанию легендарный форвард Радамель Фалькао, вырвав 3 очка в компенсированное время встречи.

Колумбиец забивает с замены уже во втором матче подряд после переезда на Пиренейский полуостров.

Примера, 6-й тур

«Атлетик» – «Райо Вальекано» 1:2

Голы: Сисс, 33 (автогол) – Гарсия, 5, Фалькао, 90+6.

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуэ, Уильямс (Морсильо, 75), Саррага (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Муниаин (Беренгер, 69), Вильялибре, Рауль Гарсия (Уильямс, 63).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Паласон (Родригес, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Гарсия (Бебе, 79), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59).

Предупреждения: Катена (7), Нуньес (16), Гвардиола (42), Муниаин (56), Мараш (83), Мартинес (90)