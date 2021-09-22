Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фалькао в компенсированное время вырвал победу над «Атлетиком» для «Райо»

«Эль Тигре» забивает во второй игре подряд
Футбол Примерa (Испания)
07:40
Фалькао в компенсированное время вырвал победу над «Атлетиком» для «Райо»
Радамель Фалькао / фото - American Post

В матче 6 тура Примеры «Райо Вальекано» на «Сан Мамесе» играл с «Атлетиком» из Бильбао.

Гости открыли счет уже на пятой минуте, усилиями Альваро Гарсии, но вскоре хавбек «Райо» Сисс забил не в те ворота и вернул равенство на табло.

Победный мяч для мадридцев забил недавно вернувшийся в Испанию легендарный форвард Радамель Фалькао, вырвав 3 очка в компенсированное время встречи.

Колумбиец забивает с замены уже во втором матче подряд после переезда на Пиренейский полуостров.

Примера, 6-й тур

«Атлетик» – «Райо Вальекано» 1:2

Голы: Сисс, 33 (автогол) – Гарсия, 5, Фалькао, 90+6.

«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуэ, Уильямс (Морсильо, 75), Саррага (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Муниаин (Беренгер, 69), Вильялибре, Рауль Гарсия (Уильямс, 63).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Паласон (Родригес, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Гарсия (Бебе, 79), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59).

Предупреждения: Катена (7), Нуньес (16), Гвардиола (42), Муниаин (56), Мараш (83), Мартинес (90)

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атлетик Бильбао Райо Вальекано Радамель Фалькао

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Необязательное удаление Фелиша помешало «Атлетико» переиграть «Атлетик»
Необязательное удаление Фелиша помешало «Атлетико» переиграть «Атлетик»
Футбол Примерa (Испания)
18 сентября 19:20
«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»
«Эль Тигре» вернулся! Фалькао голом в дебюте за «Райо» помог разгромить «Хетафе»
Футбол Примерa (Испания)
18 сентября 17:42
Фалькао перешел в «Райо Вальекано»
Фалькао перешел в «Райо Вальекано»
Футбол Примерa (Испания)
4 сентября 16:29
Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем»
Фалькао разорвал контракт с «Галатасараем»
Футбол В Европе
1 сентября 08:50
Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»
Единственный гол Уильямса принес «Атлетику» победу над «Сельтой»
Футбол Примерa (Испания)
28 августа 19:57

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости