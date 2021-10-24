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Фанаты «Марселя» в матче с ПСЖ забросают поле фальшивыми «нефтедолларами» с плачущим Месси
Каждый болельщик марсельцев распечатает деньги
17:29
Фанаты «Марселя» во время матча 11 тура чемпионата Франции с ПСЖ разбросают на поле фальшивые «деньги».
Фанаты из группировки Massilia Socios Club сделали для всех своих соратников макет банкноты, где изображено лицо плачущего Лионеля Месси и надпись «катарский нефтедоллар».
Напомним, ранее «Марсель» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с «Лацио».
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