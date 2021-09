Фанаты «Рейнджерс» осквернили автобус «Лиона» перед матчем в Лиге Европы

Фото: Twitter Лиона

Фанаты шотландского «Рейнджерс» осквернили автобус «Лиона» перед очным матчем в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

Болельщики нанесли на кузов оскорбительные граффити.

Lyon's team bus, after Rangers fans had finished with it. The two clubs meet in the Europa League at Ibrox tonight. pic.twitter.com/P6QHa7Nk9A